خدمات في تطبيق توكلنا عليك معرفتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يضم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات خدمات جديدة، منها بطاقة الأحوال الإلكترونية وإضافة الباركود إلى المواعيد والمخالفات العامة وتأمين المركبات، وخدمات أخرى.

خدمات تطبيق توكلنا:

كما يضم التطبيق خدمات منها التحسينات العامة، وخدمات رقمية منها استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها وغيرها من الخدمات.

ما هو تطبيق توكلنا؟

والتطبيق هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

مزايا التطبيق:

وبالإمكان من خلال تطبيق توكلنا إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

