التعليم: التعامل مع منصة صحة للإجازات المرضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم⁩ على التقيّد بـ منصة صحة للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم.

وتابعت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك على أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير، متمنية للجميع بدوام الصحة والعافية.

منصة صحة:

وبدأت منصة صحة لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة تقديم خدماتها للمواطنين وربطها إلكترونيًا مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

وتتيح خدمة الإجازات المرضية للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وتتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيًا.

وتوفر منصة صحة إدخال وتدقيق الإجازة المرضية والتي تمكن هذه الخدمة للمنشآت الصحية من إدخال وتدقيق الإجازة المرضية والتحقق من صحة بيانات المريض بشكل إلكتروني.

كما توفر خدمة الاستعلام عن الإجازة المرضية والتي تمكن هذه الخدمة للأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية بأي وقت بشكل إلكتروني.

