خطوات إنشاء حساب في توكلنا وطريقة التسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصبح تطبيق توكلنا شرطًا للدخول إلى غالبية المناطق والوزارات والهيئات لضمان سلامة مرتاديها والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

خطوات إنشاء حساب على توكلنا:

أما بالنسبة إلى خطوات إنشاء حساب بتطبيق توكلنا فهي كما يلي:

-تحميل التطبيق على الهاتف الذكي

-تشغيل توكلنا من قائمة التطبيقات ثم الضغط على تسجيل جديد.

-كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثم الضغط على أيقونة التالي.

-إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف ثم النقر على زر المتابعة.

-إنشاء كلمة المرور الجديدة والنقر على التالي ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

-تحديد التابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثم الضغط على أيقونة التالي لإتمام عملية التسجيل.

ما هو تطبيق توكلنا؟

والتطبيق هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

التسجيل في توكلنا:

وبالنسبة إلى التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا وأبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

