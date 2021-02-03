نقدم لكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، وطريقة استخراج تعريف بالراتب، نظام فارس يعتبر أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويعمل نظام فارس على تقديم الخدمات الإلكترونية المتنوعة لجميع العاملين، سواء كان المدير، المعلم، الموظف، الإداري، العامل، حيث يمكن العاملين من الكوادر التعليمية من إنهاء الحصول على الخدمات إلكترونيا ومتابعة الطلب عبر موقع نظام فارس الإلكتروني.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد:

نظام فارس هو نظام إلكتروني قامت وزارة التعليم بالسعودية بإطلاقه لجميع الموظفين العاملين في إدارات التعليم في جميع أنحاء المملكة، ويهدف نظام فارس إلى تسهيل حصول الموظف على الطلبات والاستعلامات التي تمكن الموظف من إتمام وظيفته على أفضل الطرق الحديثة، ويمكن الحصول على الإجازات والترقيات والتعريف بالراتب وإدخال البيانات (الأنشطة والتدريبات) إلكترونيا من خلال الموقع، رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يتم الدخول إليه من خلال بوابة نظام فارس عن طريق موقع وزارة التعليم، واتباع الأيقونات الخاصة بتعريف الراتب، يقدم نظام فارس للمعلمين، الكثير من الخدمات الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال الموقع، ومن بين هذه الخدمات المتاحة، خدمة استخراج تعريف بالراتب، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على نظام فارس.

طريقة استخراج تعريف بالراتب:

خدمة استخراج تعريف بالراتب، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على نظام فارس واتباع بعض الخطوات لاستخراج التعريف بالراتب وهي:

أولاً قم بالدخول على رابط موقع فارس.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، بعد ذلك اضغط علي تسجيل الدخول.

قم بالضغط على صلاحية الخدمة الذاتية.

ثم قم بالضغط علي الرواتب والبدلات.

بعد ذلك قم بالضغط على تعريف الرواتب.

أملئ الخانات بالبيانات المطلوبة.

في النهاية قم بالضغط علي تحميل التعريف.

طريق الحصول على إجازة مرضية عن طريق نظام فارس:

طريقة الحصول على إجازة مرضية للكوادر العاملة بوزارة التعليم بالمملكة عن طريق تسجيل الدخول بالرابط الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 وبإتباع الخطوات التالية: