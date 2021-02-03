رابط مباشر للتسجيل في الاختبار التحصيلي للطلاب 1442 عبر قياس

اختبار القدرات والاختبار التحصيلي أكثر ما يتم البحث عنه طلاب وطالبات المملكة العربية السعوديةـ والذي يتم عقده على منصة قياس، لكشف عن الطلبة المتميزين، حيث يتم اختبار القدرات العقلية والإبداعية للطلاب، ومن المقرر أن تبدأ يوم ٣٠ من الشهر الجاري، من قبل البرنامج الوطني السعودي لاختيار اكثر الطلاب تميزا.

الاختبار التحصيلي على قياس

هو اختبار مقدم لطلاب الثانوية من أجل التأهل للقبول بالجامعات بمختلف أرجاء المملكة، حيث انه يجب على الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة مجموعة من المهارات الأكاديمية المكتسبة، حيث يقيس الاختبار ما اكتسبه الطالب خلال التعليم الثانوي، من المواد العلمية.

أسئلة الاختبار التحصيلي

يقيس هذا الاختبار مجموعة من المواد المحددة، حيث تشمل الأسلئة على المفاهيم العلمية في كل من الأحياء والكيمياء والرياضيات والفيزياء، لكل من الصفوف الثلاثة وتوزع الأسئلة داخل الاختبار بنسب متقاربة لكل المواد العلمية، كما تقسم أسئلة الاختبار كالتالي:

20% من الصف الأول

30% من الصف الثاني

50% من الصف الثالث

أما عن طبيعة الأسئلة فتتفاوت لقياس كافة المهارات العلمية من فهم وتطبيق ومعرفة ومدي القدرة على الحفظ واسترجاع المعلومات، لكافة طلاب الثانوية من أجل مساعدة الجهات التعليمية لاختيار الطلاب.

التسجيل في الاختبار التحصيلي

انطلقت اليوم عمليات التسجيل الالكتروني للاختبار التحصيلي لكافة الطلاب داخل المملكة، عبر المركز الوطني قياس، ويجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد المقررة للتسجيل، ويمكنكم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول الى موقع قياس.

يتم ادخال رقم السجل المدني وكلمة المرور أو في حالة كنت مستخدم جديد يتم كتابه كافة البيانات لتسجيل جديد من خلال سجل الأن

يتم ظهور كافة الاختبارات المتاحة السابقة والمتاحة للتسجيل.

ويمكنك الاختبار بين الاختبارات الورقية والاختلبار المحوسب.

يمكنك اختيار المكان الأقرب لك ويمكنك اختبار 3 منها، واتباع كافة الخطوات حتي الوصول إلى تأكيد حجز الاختبار.

ومن ثم الانتقال الى ايقونة الدفع، لدفع المقابل المادي للاختبار.

كما يمكنك اختيار الاختبار الورقي ويتم اختيار المدينة التي تقيم فيها ومتابعة الخطوات.

يجب المبادرة في تسديد المقابل المادي من خلال البطاقة الائتمانية او عبر خدمة سداد للالتحاق بالاختبار في موعده.

كما يمكنكم الدخول الى الاختبار التحصيلي من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تقويم التعليم والتدريب للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، ومعرفة الجدول الزمني للاختبار.

موعد اختبارات التحصيل

تهدف وزارة التعليم السعودية بمختلف مراحل التعليم إلى إلمام الطالب بعد الانتهاء من كل مرحلة دراسية بمجموعة من الأسس، وتشكل الثانوية العامة آخر مرحلة في التعليم العام، و بعدها ينتقل إلى التعليم الجامعي، اويجب ان يكون لدي طالب الثانوية العامة العلمية المهارات التي تؤهله للانخراط في مسارات التعليم الجامعي.​

الجدول التالي يوضح الجدول الزمني للاختبارات: