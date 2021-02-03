السعودية تعلن منع دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية

لقد أعلنت الداخلية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير 2021 بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”, أنها قررت منع دخول مواطني 20 دولة إلى المملكة العربية السعودية مؤقتا, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الوباء العالمي, والحفاظ على مواطنيها من تفشى جائحة كورونا (كوفيد – 19), وتقوم حاليا جميع دول العالم ببذل العديد من المجهودات لمواجهة خطر تلك الجائحة, سواء بإعطاء المواطنين لقاح لتقوية المناعة أو من خلال التباعد الاجتماعي ووسائل الوقاية.

السعودية تعلن منع دخول مواطني 20 دولة

بحسب وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الداخلية منعت مواطني 20 من الدول دخول أراضي المملكة وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 واليكم أسماء الدول:

(دولة الأمارات العربية المتحدة – جمهورية مصر العربية – الولايات المتحدة الأمريكية – إيطاليا – اندونيسيا – ايرلندا – باكستان – البرازيل – البرتغال – المملكة المتحدة – فرنسا – تركيا – جنوب أفريقيا – لبنان – السويد – سويسرا – الهند – اليابان – ألمانيا الاتحادية – الارجنتين).

ويتضمن القرار انه لن يسمح بدخول مواطني هذه الدول الموضحة أعلاه ما عدا الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

أما بالنسبة للمواطنين السعوديين المتواجدين على أراضي هذه الدول سوف يتم دخولهم إلى المملكة وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة.