شكرا لقرائتكم خبر تعليق دخول المملكة لغير المواطنين للقادمين من 20 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت المملكة دخول القادمين لأراضيها من 20 دولة موقتا باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي الجائحة، وأنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره.

ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتا للقادمين من 20 دولة، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيجري العمل بذلك اعتبارا من الـ 9 من مساء أمس الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

الدول تشمل: