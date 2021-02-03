إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص

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جهود خادم الحرمينوفي مستهل الجلسة ثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد، بأن تكون واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
وتطرق المجلس في هذا الصدد إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل (رؤية 2030)، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة، وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في عدد من القطاعات والأعمال، بما فيها الاستثمارات المستدامة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.
السلام خيار استراتيجي
واطلع المجلس على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خيارا استراتيجيا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ومشددا على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.
التصدي لتهريب المخدرات
وبين أن مجلس الوزراء أشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج «سابقا»، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات:
- تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني، في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
- إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
- الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
- إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
- اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.
- الأمير فهد بن سعد بن عبدالله (مستشار لمكافحة الجريمة) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.
- يحيى بن سعيد بن مصوي (مستشار أمني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.
- سعد بن عبدالرحمن المقبل (مستشار إيرادات) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
- ناصر بن علي الحواس (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
- محمد بن عبدالكريم العبدالكريم (مستشار مالي) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
- مازن بن حمد الحملي (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- محمد بن حمد العثمان (أمين عام محكمة) بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا.
- مسفر بن عبدالله الدوسري (مدير عام المركز الوطني للمعلومات) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
- محمد بن عبدالله التويجري (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
- خالد بن أحمد بن حبيش (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
- مشبب بن علي آل دويس (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الـ14 بوزارة التعليم.
- عبدالحميد بن أحمد العمران (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ14 بوزارة النقل.
- فيصل بن عبدالرحمن العمران (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الـ14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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