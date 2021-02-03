شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصد مقطع فيديو، لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة التاريخية.

وكاتت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أعلنت عن تسجيل (306) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360400) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6386) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً " ، فيما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.