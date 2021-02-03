شكرا لمتابعة خبر عن تعميم من "التعليم" لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التعليم، على التقيّد بـ" منصة صحة " للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.

وأضافت وزارة التعليم:" يجب أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير ".

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أكدت أن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا.

وأضافت " الشهري " خلال لقائها عبر برنامج " ياهلا ":" التعليم عن بعد في الفترة الحالية يعتبر ضرورة لأنه لا يمكن عودة الطلاب للمدارس بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم أيضا.