شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول آخر الرحلات الجوية بعد تعليق دخول القادمين من 20 دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو وصول آخر الرحلات القادمة من الدول الـ 20 التي صدر قرار تعليق دخول القادمين منها، وذلك بدء من الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء.

ورصدت قناة "العربية" لحظة وصول آخر رحلة لمطار جدة وذلك تطبيقاً لقرار التعليق الذي جاء تزامناً مع عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

ويذكر أن وزارة الداخلية فد أعلنت في بيانٍ أمس تعليق الدخول للقادمين من 20 دولة، مع استثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم من القرار.