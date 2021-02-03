شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجربة مالك أحد المنازل في استخدام ‎الطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى مالك أحد المنازل في استخدام ‎الطاقة الشمسية، تجربته، قائلا:" ركبت النظام برغم أنه كلفني في البداية ولكنه خلال 4 سنوات أعيد استثمار حقي ".

وأضاف أحد مستخدمي الطاقة الشمسية الذي يدعى عبدالله الشعيبي، خلال لقائه بقناة العربية:" الطاقة الشمسية وفرت في الفواتير الشهرية من 1200 ريال إلى 2000 ريال تقريبا ".

وكانت وزارة الطاقة إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت أنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.