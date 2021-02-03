شكرا لمتابعة خبر عن الكحل المخلوط بماء زمزم يعرضك لأمراض خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الكحل المخلوط بماء زمزم عليه تحذير رسمي من هيئة الغذاء والدواء.

وأضاف خالد النمر:" الكحل المخلوط بماء زمزم يحتوي على معدن الرصاص الذي يؤثر على البصر والأعصاب وضغط الدم ".

وكان خالد النمر، قال إن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL أشد ضررًا على القلب من ارتفاع الدهون الثلاثية، مؤكدًا أن كلاهما مُضِرّ.