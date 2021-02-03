شكرا لمتابعة خبر عن خبير من مطوري لقاح أوكسفورد: كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال خبير من مطوري لقاح أوكسفورد:" كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس ‎".

‏وأضاف الخبير:" لقاحنا يستهدف من فوق 65 عاما بالمقام الأول "، لافتا:" التعاقد على اللقاحات يجب ألا يشمل وسطاء ".

و كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل (306) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360400) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6386) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً " ، فيما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.