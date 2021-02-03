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خبير من مطوري لقاح أوكسفورد: كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال خبير من مطوري لقاح أوكسفورد:" كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس ‎".

‏وأضاف الخبير:" لقاحنا يستهدف من فوق 65 عاما بالمقام الأول "، لافتا:" التعاقد على اللقاحات يجب ألا يشمل وسطاء ".

و كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل (306) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360400) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6386) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً " ، فيما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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