شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الإصابات المرصودة مؤخرًا سببها المناسبات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن كثير من الإصابات المرصودة مؤخراً سببها ممارسات سلوكيات خاطئة في التجمعات والمناسبات الإجتماعية.

وقال العبدالعالي عبر حسابه على " تويتر " : لا تجامل على حساب صحتك، كثير من الحالات المرصودة مؤخراً سببها ممارسات سلوكيات خاطئة في التجمعات.

وأضاف : يجب علينا أن نلتزم بتطبيق أعلى مستويات الإحترازات الصحية لضمان سلامتنا وسلامة أحبابنا وكافة أفراد المجتمع بإذن الله.