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متحدث الصحة: الإصابات المرصودة مؤخرًا سببها المناسبات الاجتماعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن كثير من الإصابات المرصودة مؤخراً سببها ممارسات سلوكيات خاطئة في التجمعات والمناسبات الإجتماعية.

وقال العبدالعالي عبر حسابه على " تويتر " : لا تجامل على حساب صحتك، كثير من الحالات المرصودة مؤخراً سببها ممارسات سلوكيات خاطئة في التجمعات.

وأضاف : يجب علينا أن نلتزم بتطبيق أعلى مستويات الإحترازات الصحية لضمان سلامتنا وسلامة أحبابنا وكافة أفراد المجتمع بإذن الله.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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