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بالفيديو.. مختص: عام 2023 ستصل نسبة تملك المساكن إلى 70%

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح مختص في المجال العقاري صالح العجال، أن عام 2023 ستصل نسبة تملك المساكن إلى 70%.

وقال المختص لقناة " الإخبارية " إن هناك نمو كبير جدًا في تملك المساكن، مضيفًا " نستهدف الآن 70 % خلال السنوات القادمة.

وأكد على أن هناك نمو في القروض العقارية، موضحًا أن هذا النمو سبب رئيسي في ارتفاع نسبة تملك المساكن.

وأضاف أن عام 2020 كان يعاني العالم من جائحة ولكن كان هناك بعض الآمال، وكان هناك عملية ادخار مما أدى نمو كبير في تملك المساكن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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