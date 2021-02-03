سيدة مشهورة تصوّر ابنتها داخل دورة المياه.. و«العنف الأسري» يتفاعل

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد سيدة مشهورة صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه.

جاء ذلك ردًا على بلاغ، يقول: «سبق ورفعنا شكوى عن مشهورة صوّرت جسد بنتها بدورة المياه، وحسب ما نصت عليه الأنظمة هناك مخالفة منها.. وإلى الآن حسابها شغال وتعلن».

وتفاعلًا مع البلاغ، قال «مركز البلاغات»: أختي الكريمة، جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. كل الشكر لحرصك واهتمامك».

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