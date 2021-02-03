«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من عدد من الثغرات في متصفح «جوجل كروم» لأنظمةWindows, Mac, Linux.

وقال «الأمن السيبراني»: إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى «الأمن السيبراني» بتحديث المتصفح إلى نسخة 88.0.4324.146؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر (الضغط هنا)، مشيرة إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.

وحول طريقة التحديث، قال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، إنها كالتالي:

• افتح Chrome

• في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة« معلومات عن Google Chrome

• رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمةGoogle Chrome

• سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

• انقر على إعادة التشغيل.