أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا

رصدت أمانة محافظة جدة 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شملت المحال والأسواق التجارية وقاعات الأفراح، بمشاركة «وزارة الداخلية - التجارة – هيئة الغذاء والدواء».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية منذ بداية الشهر الجاري من جمادي الآخرة 15.274 جولة رقابية، شملت 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للبروتوكولات المتبعة بـارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين للوقاية من فيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت حملة بمشاركة 2000 متطوع من جهات حكومية وخاصة عدة للتوعية بالإجراءات الاحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

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