الحربي: عبور أكثر من حزام سحابي ممطر.. من شمال إلى جنوب المملكة

لفت الراصد الجوي علي الحربي، اليوم الأربعاء، إلى عبور أكثر من حزام سحابي ممطر من شمال المملكة إلى جنوبها، بداية من صباح الجمعة.

وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: أظهرت صور الحالة الجوية، مرور أكثر من حزام سحابي ممطر يعبر ـ بأمر الله ـ من الشمال إلى الجنوب، خاصة السواحل الغربية.

وأوضح الحربي، أن الأول ناتج عن ابتداء التقاء جبهي سطحي، وهذا مع صباح الجمعة، أما الثاني فينتج عن شدة توغل تبريد المنخفض مع التقاء في الـ850 hp وهذا ما بعد ظهر الجمعة.

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