أمير الباحة والوزير الحقيل يناقشان تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030

ناقش الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م.

وأشار الأمير إلى أن الاستراتيجية معتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة، وفقًا لمستويات التخطيط «الوطني، المناطقي، المحلي».

كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.

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