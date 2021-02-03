أمانة الرياض: غرامات بحدها الأعلى تنتظر المنشآت غير الملتزمة بضوابط كورونا

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أن غرامات بحدها الأعلى وإغلاقات تنتظر المنشآت غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات الصحية للوقاية من «كورونا»، لافتة إلى تكثيف جولاتها الرقابية قي نطاق ٦٣ بلدية.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها بـ«تويتر»، قالت الأمانة: مراقبونا يتحققون من «ارتداء العاملين في المنشآت التجارية للكمامات - وضع الملصقات المطلوبة ـ تحديد مواقع وقوف الزبائن ـ توفير المعقمات ـ إحكام إغلاق الطلبات الخارجية ـ التعقيم المستمر للأسطح».

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تؤجل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وأمطار رعدية شديدة الغزارة