«الصحة»: استمرار جدولة مواعيد تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استمرار جدولة مواعيد الحصول على لقاح كورونا، عبر تطبيق صحتي.

وأضافت الوزارة: «إن مواعيد (الحصول على لقاح كورونا) تتم جدولتها بشكل مستمر من خلال تطبيق صحتي نأمل المتابعة، وفي حال حدوث مشكلة يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق الرقم المجاني 937 لخدمة المستفيدين».

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، بشأن جدولة مواعيد الحصول على اللقاح.

كانت الوزارة جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات والاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 306 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 290 حالة ووفاة 3 أشخاص