السعودية اليوم / منطقة نجران تطلق حملتها الأمنية المشتركة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية



نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

انطلقت اليوم بمنطقة نجران ومحافظاتها والمراكز التابعة لها الحملة الأمنية المشتركة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية والسلوكيات الاجتماعية بالمنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

وتهدف الحملة الأمنية المشكّلة برئاسة إمارة المنطقة، ومشاركة الأمن العام، والشؤون الصحية، والأمانة، إلى التأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس

وأكدت اللجنة مواصلة المسح الميداني اليومي بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ضمن 6 فرق ميدانية بمدينة نجران، وفرق ميدانية في جميع المحافظات بالمنطقة، حاثّة أفراد المجتمع وأصحاب المؤسسات التجارية إلى المساهمة الاجتماعية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي بما يسهم في منع انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامة الجميع.

// انتهى //

19:29ت م

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نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم بمنطقة نجران ومحافظاتها والمراكز التابعة لها الحملة الأمنية المشتركة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية والسلوكيات الاجتماعية بالمنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.وتهدف الحملة الأمنية المشكّلة برئاسة إمارة المنطقة، ومشاركة الأمن العام، والشؤون الصحية، والأمانة، إلى التأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا ، المتمثلة بتفعيل تطبيق "توكلنا"، ووجود نقاط الفرز البصري، والمحافظة على التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامة، وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة المتبعة في ذلك.وأكدت اللجنة مواصلة المسح الميداني اليومي بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ضمن 6 فرق ميدانية بمدينة نجران، وفرق ميدانية في جميع المحافظات بالمنطقة، حاثّة أفراد المجتمع وأصحاب المؤسسات التجارية إلى المساهمة الاجتماعية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي بما يسهم في منع انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //19:29ت م0199

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