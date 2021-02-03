السعودية اليوم / هيئة الفضاء تستكمل أعمال التخطيط والتنسيق مع جامعة الملك عبدالعزيز



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

استكملت الهيئة

وجرى خلال الاجتماع عرض عدد من المشاريع التي يجري دراستها حاليًا في الهيئة، ومجالات التعاون ومشاركة أعضاء هيئة البحث والتدريس في الجامعة في تطوير التقنيات والاستفادة من مخرجات هذه المشاريع.

// انتهى //

19:02ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساستكملت الهيئة السعودية للفضاء ممثلة بقطاع التخطيط والتطوير وقطاع العمليات وبرامج الفضاء عبر الاتصال المرئي اليوم أعمال التخطيط والتنسيق لتعزيز البرامج التعليمية في الجامعة ذات العلاقة بعلوم وهندسة الفضاء وعلوم الفلك وذلك للخروج بخطة مشتركة تتضمن الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للإسهام في قطاع الفضاء السعودي مع فريق من جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة رئيس قسم هندسة الفضاء والطيران في الجامعة الدكتور خالد الجهني.وجرى خلال الاجتماع عرض عدد من المشاريع التي يجري دراستها حاليًا في الهيئة، ومجالات التعاون ومشاركة أعضاء هيئة البحث والتدريس في الجامعة في تطوير التقنيات والاستفادة من مخرجات هذه المشاريع.// انتهى //19:02ت م0198

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