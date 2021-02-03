

الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أطلقت منصة الصحة التوعوية "عش بصحة" هويتها الجديدة التي تحمل شعارا جديدا وألوانا مستلهمة من الحياة الصحيّة.

ويرمز الشعار الجديد إلى دورة الحياة التي تركّز بدورها على أهم ثلاث فئات تستهدفها المنصة وهي (ابدأ بصحة.. تخص النساء والأطفال ، عش بصحة.. تخص فئة الشباب وهم الأغلبية، اكبر بصحة.. تخص فئة كبار السن).

يشار إلى أن منصة "عش بصحة" تهدف إلى أن تكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث توفر معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة شرائح المجتمع كافة، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة، كما أنها تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي للحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع وسلامتهم، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم.

// انتهى //

19:02ت م

0197





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إطلاق الهوية الجديدة للمنصة التوعوية "عش بصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.