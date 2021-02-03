السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشترط تحميل "توكلنا" و "تباعد" لدخول مقرات ومباني



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

اشترطت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل , تحميل تطبيقي "توكلنا" و "تباعد" على جميع منسوبي ومستفيدي الجامعة لدخول مقرات الجامعة , في خطوة تهدف إلى منع تفشي فيروس

وأوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمة الدكتور صالح الراشد, أن الجامعة بدأت بالعمل في الإجراءات الاحترازية ونوهت عبر منصاتها الإعلامية وفي بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وإصدار تعميم بذلك لجميع المنسوبين.

وبين أن الدخول إلى جميع مباني الجامعة والمستشفيات الجامعية في جميع الأوقات مرتبط بتفعيل التطبيقين إلزاميًا، كما تم التأكيد على الجهات التي لها علاقة بالطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجامعة في التنقل بالباصات وفي السكن الجامعي على أهمية تفعيل التطبيقات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول المباني الجامعية و تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم.

// انتهى //

18:15ت م

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الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساشترطت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل , تحميل تطبيقي "توكلنا" و "تباعد" على جميع منسوبي ومستفيدي الجامعة لدخول مقرات الجامعة , في خطوة تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا وأوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمة الدكتور صالح الراشد, أن الجامعة بدأت بالعمل في الإجراءات الاحترازية ونوهت عبر منصاتها الإعلامية وفي بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وإصدار تعميم بذلك لجميع المنسوبين.وبين أن الدخول إلى جميع مباني الجامعة والمستشفيات الجامعية في جميع الأوقات مرتبط بتفعيل التطبيقين إلزاميًا، كما تم التأكيد على الجهات التي لها علاقة بالطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجامعة في التنقل بالباصات وفي السكن الجامعي على أهمية تفعيل التطبيقات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول المباني الجامعية و تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم.// انتهى //18:15ت م0182

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