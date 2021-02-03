السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك



تبوك 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة , تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة - بمشيئة الله - , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم غد الخميس.

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18:15ت م

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