السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يناقش مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان , الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة



‎الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م.

وأشار سموه إلى أن الاستراتيجية معتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الإستدامة وفقاً لمستويات التخطيط (الوطني ، المناطقي ، المحلي)، كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.

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18:05ت م

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