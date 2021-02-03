السعودية | صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

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تواصل صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “Covid-19” ورصد المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.