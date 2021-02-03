الأرصاد: أمطار على العلا والعيص لمدة 12 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس.

الأرصاد تحذر من طقس المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا، والعيص، وخيبر تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 1 ظهرًا.

حالة الطقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

