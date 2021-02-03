التجارة تلزم منسوبيها ومراجعيها بتفعيل توكلنا قبل دخول مكاتبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - واس

حثت وزارة التجارة منسوبيها ومراجعيها الراغبين في زيارة مكاتبها وفروعها بجميع مناطق المملكة على التأكد من توفير تطبيق توكلنا لديهم حيث بات شرطاً إلزامياً للدخول جميع الفروع لاستعراض الحالة الصحية لحاملي التطبيق ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

أهمية تفعيل توكلنا

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حرصت منذ بدء جائحة “كورونا” على توفير بيئة عمل صحية ملائمة للإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بمسافات التباعد وتوفير المنظفات والمعقمات وتمكين العمل عن بعد .

كما تواصل الوزارة منذ بدء الجائحة بث رسائل صحية توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لمنسوبيها ومراجعيها للقضاء على انتشار هذا الفيروس.