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تطبيق توكلنا شرط دخول الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

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شكرا لقرائتكم تطبيق توكلنا شرط دخول الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

تطبيق توكلنا شرط دخول الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعميم على جميع منسوبي الرئاسة بعدم الدخول لمقر الرئاسة العامة وكافة فروعها إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

تفعيل تطبيق توكلنا

وكانت العديد من الجهات الرسمية أكدت على أهمية تفعيل توكلنا كشرط لدخول مقارها والإدارات التابعة لها وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار إثر تزايد عدد الحالات المؤكدة والحرجة التي يتم رصدها بكافة مناطق المملكة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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