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شكرا لقرائتكم القوات البرية تنفذ تمرين الصداقة 2021م مع قيادة الجيش الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03
نفذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين “الصداقة 2021م” والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.
القوات البرية تنفذ تمرين الصداقة 2021م مع قيادة الجيش الأمريكي
متابعات الخليج 365 - واس
نفذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين “الصداقة 2021م” والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.
حيث يهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.
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