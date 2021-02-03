القوات البرية تنفذ تمرين الصداقة 2021م مع قيادة الجيش الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين “الصداقة 2021م” والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

حيث يهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.