خدعة من WhatsApp توفر باقة الإنترنت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

يعتمد الكثير من الأشخاص اعتمادًا كبيرًا على تطبيق المراسلة الفورية الشهير WhatsApp، حيث يستخدم على نطاق واسع لمشاركة مقاطع الفيديو والصور والمكالمات ومكالمات الفيديو وإرسال ملفات الوسائط وما إلى ذلك، وهذا يستهلك الكثير من باقة الإنترنت.

وكشف موقع zeebiz التقني حيلة يمكنك من خلالها حفظ باقتك عن طريق تقليل استهلاكك أثناء إجراء المكالمات على WhatsApp وبالتالي توفير المال.

كيفية توفير الباقة أثناء استخدام WhatsApp

اذهب إلى إعدادات WhatsApp، وستجد قسم التخزين والبيانات storage and data option، ادخل واختر التنزيل التلقائي للوسائط media auto download، سيكون هناك خيار استخدام بيانات أقل للمكالمات Use Less Data For Calls، قم بتفعيل هذه الميزة.

وبعد تمكين الخيار، لن تتسبب لك المكالمة في هدر الكثير من باقة الجوال.

آخر تحديثات واتساب

ويُذكر أن تطبيق واتساب يعمل على جلب طبقة حماية إضافية للمستخدمين الذين يربطون حساباتهم على نسخة سطح المكتب، واتساب ويب، حيث قالت الشركة المملوكة لفيسبوك إنها ستستخدم ميزة الفتح ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه للموافقة على ربط الحساب، وبالتالي ستوفر للمستخدمين ميزة أمان جديدة تجنبهم الأشخاص الفضوليين.

ومن أجل ربط حسابك بـ واتساب ويب من وقت إتاحة التحديث الجديد فصاعدًا، سيُطلب منك استخدام ميزة التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع على هاتفك ثم مسح رمز الاستجابة السريعة QR من الهاتف.