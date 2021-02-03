الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

فندق مذهل بُني بـ 15 ألف طن من الجليد

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تُظهر هذه الصور المذهلة نسخة 2021 من فندق الجليد المذهل de Glace في كيبيك، كندا، والذي تم افتتاحه الشهر الماضي وتم بناؤه باستخدام الثلج والجليد.

ويُعد هذا الفندق هو الوحيد من نوعه في أمريكا الشمالية، ويشتمل على قاعة كبيرة و 15 جناحًا خاصًا وست غرف، وشريحة كبيرة وبار جليدي، وقد تم بناؤه بحيث يُظهر حكايات وأساطير كيبيك.

ويصف التصميم الداخلي للفندق بأنه رحلة إلى عالم سريالي، حيث تظهر منحوتات الثلج والجليد أكبر من الطبيعة وتسمح لك بتجربة تأثيرات بصرية وأوهام غير عادية.

وهناك جناح مخصص لممارسة رياضة هوكي الجليد تكريمًا لبطولة الهوكي السنوية في كيبيك والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى منطقة استرخاء تشمل أحواض استحمام ساخنة وساونا تحت النجوم.

الثلج هو المادة الأساسية في البناء

وبدأ بناء الفندق الذي يمتد على مساحة 30 ألف قدم مربع في ديسمبر وقام ببنائه 50 عاملًا، والثلج هو المادة الأساسية للمبنى واُستخدم منه كمية وصلت إلى 15 ألف طن.

ووفقًا لـ Hôtel de Glace، فإن الخطوة الأولى في بناء الهيكل هي إنشاء طابق الفندق الذي يبلغ سمكه مترًا واحدًا لدعم وزن المبنى، بعد ذلك، يتم نفخ الثلج في قوالب معدنية على شكل قبة، ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة أشكال خشبية لتقوية الهيكل، ثم تُترك القوالب والأشكال في مكانها لمدة ثلاثة أيام تقريبًا للسماح للثلج بالتصلب والتجميد قبل إزالته ببطء.

ويصل سمك الجدران إلى 2.4 متر عند القاعدة، بينما يصل ارتفاع بعض الأسقف إلى أكثر من ستة أمتار.

زوال الفندق في مارس

وسيظل الفندق في مكانه حتى نهاية مارس عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، وبالطبع، جعلت قيود السفر لـ كوفيد-19 زيارة الفندق هذا العام أمرًا صعبًا بعض الشيء.