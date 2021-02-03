3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 306 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في مختلف مناطق المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 124 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 58 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 52 حالة.



وسجلت منطقة المدينة المنورة 13 حالة، والقصيم 12، وعسير 11، والحدود الشمالية 9، وسجلت منطقتا الباحة وجازان 6 حالات في كل منهما، وسجلت منطقتا نجران وتبوك 5 حالات لكل منهما والجوف 3 وحائل حالتين.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 368945 حالة، وأشارت إلى أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 360400 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6368 حالة.

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