بالصور.. «مدني الأحساء» يباشر حريقًا  في أرض فضاء على طريق «الرياض–الأحساء»

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن مدني الأحساء باشر حريقًا في أرض فضاء على طريق الرياض–الأحساء، تحوي سكرابًا، دون وقوع إصابات.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باشر مدني الأحساء حريقًا في أرض فضاء على طريق الرياض–الأحساء، تحوي سكرابًا، دون وقوع إصابات، ولله الحمد».

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