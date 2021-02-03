«الصحة»: ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة بسبب السلوكيات الخاطئة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استمرار تزايد الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كثيرًا من الحالات المرصودة مؤخرًا سببها ممارسات وسلوكيات خاطئة في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، يجب علينا أن نلتزم بتطبيق أعلى مستويات الاحترازات الصحية؛ لضمان سلامتنا وسلامة أحبابنا وجميع أفراد المجتمع بإذن الله.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات والاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: 306 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 290 حالة ووفاة 3 أشخاص