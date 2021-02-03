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«تعليم القصيم»: «توكلنا» شرط دخول المقار والمنشآت بالمنطقة

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الرياض - محمد عبدالله - في قطاعي البنين والبنات..

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، للحد من انتشار ، مع أهمية تفعيل تطبيق «توكلنا» واشتراط ذلك للدخول إلى المقار والمنشآت التعليمية والمدارس، في قطاعي البنين والبنات.

وشدد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح على كل الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس، بضرورة استمرار تنفيذ جميع البروتوكلات الصحية والإجراءات الاحترازية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتحميل تطبيق توكلنا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، وإبرازه عند دخول المباني والمنشآت التعليمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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