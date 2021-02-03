«الغذاء والدواء» ترصد 21 مخالفة لاحترازات كورونا وتحيل المتجاوزين للجهات المعنية

رصد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال جولاتهم الرقابية، 21 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، جرى ضبطها في 924 منشأة تم زيارتها خلال الفترة «27 يناير - 2 فبراير»، وإحالة مسؤولي المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود مقياس حرارة لدى المنشأة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند دخول المنشأة، والسماح لغير الملتزمين بلبس الكمامة بدخول المنشأة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، إضافةً إلى عدم ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح.

تأتي الزيارات تنفيذًا للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات، وتواصل الهيئة جولاتها على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع المناطق، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووجّهت الهيئة جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق «توكلنا»، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

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