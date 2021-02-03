«الصحة»: 306 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 290 حالة ووفاة 3 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضيةً؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368945 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 360400 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6368 حالة.

وسجَّلت منطقة الرياض، لليوم الثاني، أعلى الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد إصابة 124 شخصًا خلال الـ24 ساعة، وفقًا لما ذكرته الإخبارية، في نبأ عاجل على حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط، بالضغط هنا .

من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

وقال الربيعة، في كلمة أدلى بها عن بُعد خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ20؛ إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه.

وأشار وزير الصحة إلى حجم التجهيزات الصحية الكبيرة؛ إذ زادت السعودية عدد أسرَّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%.

وتابع: «يتوافر اليوم أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع».

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