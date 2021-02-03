قنوات «سكني» الرقمية تواصل خدماتها.. والتطبيق يسجل 454 ألف زيارة خلال يناير الماضي

سجلت المنصات الرقمية التابعة لبرنامج «سكني»، خلال شهر يناير من العام الجاري 2021؛ نموًّا في نسب الزيارة والتفاعل؛ وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، عبر تقديم الخدمات الإلكترونية التي تختصر الجهد والوقت على مدار الساعة.

وبلغ عدد زيارات المواطنين لتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، خلال الشهر الماضي، 454 ألف زيارة بمعدل يومي تجاوز 15 ألف زيارة، 19% منها للسيدات و81% للرجال.

ويُقدم التطبيق عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات).

ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: .

فيما تجاوز عدد مرات التفاعل عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة تويتر 25995 تفاعلًا.

ويُقدم حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) الإجابة على كافة استفسارات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها «سكني»؛ وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول لتسهيل تملك المنزل الأول للمواطنين، عبر منصاته الرقمية، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة ميسرة.

وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 على أكثر من 98 ألف اتصال. ونفَّذ موقع «سكني» 8464 طلبًا واستفسارًا من خلال خدمة «راسلنا» على الموقع، وتمت معالجة 12130 اعتراضًا من خلال أيقونة «تحدث معي».

وتستمر منصة «سكني» (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع «سكني» 93 مشروعًا توفر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفيلات وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.

والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططًا، تُوفِّر 178489 أرضًا سكنيةً بأنحاء المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج «سكني أعلن استفادة أكثر من مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال عام 2020؛ من بينها 138 ألفًا سكنت منازلها.

ويسعى البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، وتيسر الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل، ضمن خيارات وحلول متعددة ودفعة أولى مُيسرة.