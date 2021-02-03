السعودية اليوم / القوات البرية الملكية السعودية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م" مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذت القوات البرية الملكية

حيث يهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

17:32ت م

0174



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.حيث يهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.// انتهى //17:32ت م0174

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