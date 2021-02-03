السعودية اليوم / المغرب ومنظمة السياحة العالمية توقعان إعلان نوايا لتنظيم الجمع العام الـ24 لهذه الهيئة بمدينة مراكش المغربية



الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

وقعت المغرب ومنظمة السياحة العالمية اليوم بالرباط، على مذكرة إعلان نوايا لتنظيم الدورة الـ24 للجمع العام لهذه الهيئة الدولية بمدينة مراكش المغربية، خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتنص المذكرة التي وقعت عليها من الجانب المغربي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي ناديا العلوي، وعن المنظمة أمينها العام زراب بولولكشفيلي، على التزام الطرفين بتنظيم وإنجاح هذا الحدث الدولي الذي سيكون مناسبة لمناقشة مستقبل قطاع السياحة المتضرر بشدة من الأزمة الصحية الحالية، ومحاولة الخروج بحلول عملية لإعادة إنعاش القطاع على المستوى العالمي.

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17:30ت م

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