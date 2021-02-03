السعودية اليوم / الشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية تعقد جلسة تشاورية حول المشاريع في البلدان العربية



الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

عقدت وحدة التنمية الريفية المستدامة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية جلسة تشاورية عبر "تقنية الفيديو" حول أوضاع ومشاريع التنمية الريفية الحالية في البلدان العربية، بمشاركة منسقي الشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية في الوطن العربي، في كل من "المملكة ، ومصر، والأردن، واليمن، وفلسطين، والسودان، والعراق، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا وتونس".

ووفقا لبيان أصدرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، أن النقاش تركز خلال الجلسة حول خطة وحدة التنمية الريفية المستدامة للعام 2021 في ظل تداعيات جائحة

// انتهى //

17:29ت م

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الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسعقدت وحدة التنمية الريفية المستدامة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية جلسة تشاورية عبر "تقنية الفيديو" حول أوضاع ومشاريع التنمية الريفية الحالية في البلدان العربية، بمشاركة منسقي الشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية في الوطن العربي، في كل من "المملكة ، ومصر، والأردن، واليمن، وفلسطين، والسودان، والعراق، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا وتونس".ووفقا لبيان أصدرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، أن النقاش تركز خلال الجلسة حول خطة وحدة التنمية الريفية المستدامة للعام 2021 في ظل تداعيات جائحة كورونا ، إلى جانب التعرف على أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة، ومجالات عملها وتعاونها مع وزارات الزراعة في البلدان العربية في إطار تحديد نشاطات الوحدة للعام 2021 .// انتهى //17:29ت م0171

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