السعودية اليوم / عقد الاجتماع الـ17 للجنة الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

عقدت لجنة الملاحة الجوية اجتماعها السابع عشر اليوم، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء كافة.

وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة، منها متابعة توصيات الاجتماع الرابع لفريق عمل إنشاء المجال الجوي العلوي لدول مجلس التعاون، المتضمن الأولويات التشغيلية والفنية لدعم التطبيق الجزئي لمتطلبات المجال الجوي العلوي والنظام التكاملي لمعالجة خطط الطيران، وكذلك برامج التدريب والتأهيل في مجال الملاحة الجوية.

كما قدم عدد من العروض المرئية في مجال إدارة الحركة الجوية من قبل الدول الأعضاء والمشاريع المستقبلية لخدمات الملاحة الجوية.

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17:16ت م

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