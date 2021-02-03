السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي العلا والعيص



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس.

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17:14ت م

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