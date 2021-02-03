السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا



جدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية منذ بداية الشهر الجاري من جمادي الآخرة 15,274 جولة رقابية ، شملت 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للبروتوكولات المتبعة بـ ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين للوقاية من فيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت حملة بمشاركة 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الإحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

// انتهى //

17:13ت م

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جدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسرصدت أمانة محافظة جدة 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، شملت المحال والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ، بمشاركة ( وزارة الداخلية - التجارة – هيئة الغذاء والدواء ).وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية منذ بداية الشهر الجاري من جمادي الآخرة 15,274 جولة رقابية ، شملت 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للبروتوكولات المتبعة بـ ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين للوقاية من فيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً.وأشار إلى أن الأمانة نفذت حملة بمشاركة 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الإحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.// انتهى //17:13ت م0160

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