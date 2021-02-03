السعودية اليوم / تعليم الرياض: إبراز تطبيق توكلنا شرط لدخول مقار الإدارات والمدارس



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 الموافق 3 فبراير 2021 واس

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أهمية إبراز تطبيق "توكلنا" من قبل الموظفين والزوار والمراجعين عند الدخول لمقار إداراتها .

وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي، أن "القرار يأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض، حرصا على الحد من انتشار

//انتهى//

17:13ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 الموافق 3 فبراير 2021 واسأكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أهمية إبراز تطبيق "توكلنا" من قبل الموظفين والزوار والمراجعين عند الدخول لمقار إداراتها .وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي، أن "القرار يأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض، حرصا على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد , مشددا على تطبيق العقوبات بحق المخالفين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات.//انتهى//17:13ت م0157

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